Andrés Wiese y Erick Elera protagonizan un ‘romance que llegó a su final’ tras las polémicas imágenes del popular ‘Ricolas’ con una joven en una discoteca.

A través de Instagram, los actores, que iniciaron una amistad en los estudios de “Al fondo hay sitio”, causaron las risas de sus seguidores al enviarse mensajes en referencia a una supuesto romance.

Esta vez, fue Andrés Wiese quien respondió a Erick Elera pidiéndole perdón por ‘engañarlo’. Las divertidas publicaciones se convirtieron en viral en pocos minutos.

Allí comentó el también cantante Erick Elera, él le advirtió que echaría de menos su compañía. “No more, Ricolas, no more. ¡Ricolas algún día me extrañaras aaah!”, escribió el actor de “De vuelta al barrio”.

El post de Instagram ya cuenta con más de 31 mil reacciones de los seguidores, quienes no dudaron en halagar el sentido de humor de los actores peruanos.

Pero todo comenzó cuando salieron a la luz comprometedoras imágenes de Andrés Wiese y Thaiss Felman, amiga de conocidos chicos realities, en una discoteca del sur.

Erick Elera anunció que ‘terminó su relación’ con Andrés Wiese en la mencionada red social, lo que causó miles de reacciones por los internautas.

Como se recuerda, los actores de la exitosa serie “Al fondo hay sitio” se convirtieron en buenos amigos dentro y fuera de ficción. Una amistad que, pese a tomar caminos diferentes, se ha mantenido hasta el día de hoy.