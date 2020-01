Anahí de Cárdenas le dedicó unas tiernas palabras a de amor a su madre, en una fecha muy especial para ella. A través de sus redes sociales, la talentosa artista agradeció a su mamá, Anahí Belmont, por ser su ejemplo de vida.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para dejarle el mensaje. “Aún no acaba el día mamá @anahibelmont18. Te amo con todo mi corazón. Feliz día. Feliz Vida. Eres mi heroína, mi salvadora, mi todo. No me podría haber tocado una mejor mamá que tú”, le escribió.

Captura de Instagram.

Así también, acompañó el texto con una fotografía de ambas durante el viaje que realizaron juntas. En la instantánea, Anahí de Cárdenas y su madre sonríen mientras posan usando unos lentes de sol.

La mamá de la actriz reaccionó a la publicación de su hija. En uno de los comentarios escribió: “Mi princesa perfecta”.

Dicho ‘post’ viene alcanzando más de 22 mil “Me gusta” desde el momento de su publicación. Esa no es la primera vez que Anahí de Cárdenas se haya manifestado sobre su madre.

En una ocasión aparte, le agradeció porque tuvo la visión de pagarle un seguro oncológico con el que está siendo atendida actualmente.

Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama

Como se recuerda, hace unos meses la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama. Sin embargo, no se mostró vulnerada, todo lo contrario, utilizó sus redes sociales para contar como viene batallando la enfermedad.

“Quería contarles que me siento muy agradecida. Es increíble la cantidad de mensajes de apoyo que estoy recibiendo; mensajitos, visitas, he recibido tantas visitas. Me traen chocolatitos, alfajores...”, contó la artista en agradecimiento a sus fans.