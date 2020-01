La cantante Yahaira Plasencia sorprendió al revelar en “Magaly tv, la firme” que no estará presente en el estreno de “La Foquita El 10 de la calle”, la película biográfica de Jefferson Farfán, a pesar de su cercana amistad con el futbolista.

Según comentó la popular ‘Reina del totó’, no podrá asistir al evento de la ‘Foquita’ Farfán por falta de tiempo, debido a que tiene que cumplir con diversos compromisos pendientes en su agenda, como el estreno del videoclip de su canción “Cobarde”.

“En esos días tengo el estreno de mi tema y viene Sergio George (su productor). Voy a estar por los canales y radios, estaré a full, pero igual le deseo lo mejor”, comentó a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Sin embargo, Yahaira Plasencia aclaró que continúa teniendo un vínculo amical cercano con Jefferson Farfán. Estas declaraciones las hizo porque en los últimos días se especuló sobre un alejamiento entre ellos.

“Todo está igual, todo está normal. Todo está muy bien”, aseguró la ‘Reina del totó’ en “Magaly tv, la firme”.

Magaly Medina indignada con Yahaira Plasencia por no asistir a estreno de película de Jefferson Farfán

Al escuchar las declaraciones de Yahaira Plasencia, Magaly Medina se mostró indignada y aseguró que la presencia de la salsera en el estreno de “La Foquita: El 10 de la calle” beneficiaría tanto a Jefferson Farfán como a la cantante.

"Algo que no me ha gustado es lo de la película. Cómo no va a ir al estreno de la película de su 'amiguis'. Cuando alguien quiere a alguien se hace un huequito en la agenda, va y comparte un tiempo, a menos que compitan y digan 'no quiero que tú me opaques, no vengas'", expresó.

“A ambos les conviene estar juntos, eso les va a generar muchas noticias, un montón de notas en redes sociales”, añadió la polémica periodista.