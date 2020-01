Tilsa Lozano denunció que fue víctima de un asalto a su casa el último viernes por la noche. Tras enterarse de esta lamentable situación, Olinda Castañeda, quien mantuvo fuertes enfrentamientos con la ‘exvengadora’, se solidarizó con ella.

La modelo dejó atrás su rivalidad con la popular ‘Tili’, quien ahora es pareja de su exnovio Jackson Mora, y expresó sentirse apenada por el terrible incidente que le tocó vivir.

“Qué horrible y qué mala suerte tuvo. Eso no se lo deseo a nadie, porque es una invasión a la privacidad, esa gente invade tu hogar y una se siente insegura, vulnerada. Me pasó algo similar, pero en menos escala y, honestamente, no se lo deseo a nadie”, manifestó.

Olinda Castañeda fue clara al asegurar que las disputas que tuvo con Tilsa Lozano por el amor de Jackson Mora no tienen por qué predisponerla a desearle el mal a la exconductora de “En Exclusiva”.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que sean más rigurosos con su trabajo y se puedan evitar este tipo de situaciones.

“Una cosa son los problemas que tenemos y otra que le pase eso. Soy mamá, así como ella, por eso no voy a desearle el mal, y creo que las autoridades deberían poner más énfasis en el tema de la seguridad ciudadana”, señaló sobre el asalto a Tilsa Lozano.

Olinda Castañeda vive su soltería tras ‘ampay’ de Tilsa Lozano y Jackson Mora

Por otro lado, tras darse a conocer el 'ampay’ de Tilsa Lozano y Jackson Mora, Olinda Castañeda dijo que, por el momento, seguirá soltera hasta que logre sanar las heridas de su corazón.

“El corazón está súper tranquilo, una tiene que curar primero (las heridas emocionales) y estar bien con una misma antes de entregarle su corazón a otra persona”, comentó. “Estoy en calma y súper enfocada en mis cosas, con el amor de mis hijos, que es lo que realmente vale”, sentenció la expareja de Jackson Mora.