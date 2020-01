Tatiana Astengo revela los motivos de su salida de “De Vuelta al Barrio”

Tatiana Astengo anunció su salida de “De Vuelta al Barrio”, serie transmitida por América Televisión, allí la actriz interpretaba a la española ‘Elvira’.

La también actriz de la recordada serie “Al fondo hay sitio” reveló los motivos de su retiro de la pantalla chica, entre ellos, destaca la falta de tiempo para las grabaciones y el desarrollo de sus proyectos personales.

"Cuando algo para mí ya no es un reto, siento que necesito moverme, yo busco la practicidad", inició la artista peruana.

"Se me complicaba con otras cosas que quiero hacer, no hubo una coordinación para un tema de los horarios, de fechas, yo no iba a poder estar todo el año, ellos querían que yo esté todo el año, entonces ya no se pudo", expresó en referencia a su salida de la serie.

Tatiana Astengo

Además, reveló que fue ella quien le agregó al personaje el idioma español y el perfil que terminó por encantar a los televidentes de “De Vuelta al Barrio”.

Por otro lado, Tatiana Astengo sueña con ser guionista y directora de cine, por lo que este año su meta es estudiar para lograrlo. “Hace tiempo tenía esa idea, tengo que escribir, es una necesidad”, señaló.

Tatiana Astengo niega incursionar en la política

La actriz Tatiana Astengo es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, donde critica los hechos de corte político. Sin embargo, ella niega incursionar como congresista en las próximas elecciones.

“Me castigaría porque no podría quedarme callada”, señaló la exintegrante del elenco de “De Vuelta al Barrio”.