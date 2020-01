Susy Díaz se presentó el último sábado en “El valor de la verdad” para revelar sus más oscuros secretos y dejar en claro por qué es considerada la ‘Reina de las dietas’. Tras la pregunta 7, la excongresista dio una inesperada revelación.

Beto Ortiz le preguntó si la autora de “Vive la vida y no dejes que la vida de vida” le había sido infiel a Andy V, su expareja. La exparlamentaria dio por afirmada la respuesta, la cual fue corroborada como verdad.

Susy Díaz revela episodio de agresión en "El valor de la verdad"

Susy explicó frente a Beto Ortiz que lo hizo porque su esposo, en ese entonces, había cometido la infidelidad primero. Por tal motivo, decidió responderle de la misma manera.

"Cuando nosotros nos casamos no tuve 'nochebuena' en Navidad y él se fue a 'comer panetón' en otra parte. Y ya me habían contado que él estaba con una artista. Eso fue al mes, y yo dije no. Al mes ya queríamos divorciar", contó la hilarante figura pública.

Susy relató que Andy V se había ido a un campamento con varias personas, y fuentes cercanas a la excongresista le habían comentado que su expareja había realizado un ‘reto’ donde tenía que encerrarse con una mujer en una carpa. Por tal motivo, fue a ‘refugiarse’ donde el cebichero.

“No vino a dormir, no contestaba el teléfono, se desaparecía unos días y yo dije No. La vida no está para sufrir, hay que ser práctica, si no viene ‘ya está bien’. Me fui donde el Mero Loco. Cuando se entera que estaba durmiendo con el Mero ahí sí regresa”, agregó Susy Díaz.

A pesar de haberlo perdonado, Andy V volvió a hacerle lo mismo, contó en el sillón rojo. Es por tal razón que ella decidió divorciarse con el hombre.