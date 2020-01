Shakira tiene millones de seguidores alrededor de todo el mundo gracias a su música que, a pesar de ser latina, ha roto barreras. Sin embargo, de un tiempo acá, la colombiana ha venido siendo criticada por su supuesto “falta de compromiso” con la música y ahora por su nueva canción con Anuel AA.

Hace unos días, la barranquillera sorprendió a todos con el lanzamiento de su tema “Me gusta”, en colaboración con el polémico novio de Karol G. No obstante, el anuncio fue ensombrecido por los duros comentarios que recibió la cantante de 42 años, ya que muchos pensaron que bajó de nivel por recurrir a los servicios del intérprete de “China”.

Tanto ha sido el fastidio que los mismos fans de Shakira, quienes se valieron en sus conocimientos en edición, lanzaron “Me gusta”, pero eliminando la voz de Anuel AA.

El canal de YouTube ‘FonetiVlog’ publicó una versión no oficial del tema únicamente con las partes de la cantante colombiana.

Shakira: fans arremeten contra la cantante por colaborar con Anuel AA

A través de Instagram y YouTube, Shakira fue víctima de duros comentarios por haber lanzado “Me gusta” con Anuel AA.

“Qué horror”, “¿Qué te pasó?”, “Que lastima que grabarán con ese frustrado hombre y mediocre artista, aunque esté de moda”, “De cantar con Cerati a cantar con Anuel... Ni el peso se desvalorizó tanto”; “Ay no, ya mejor no hagas más música si vas a seguir cayendo tan bajo”, “Nunca pensé que una artista tan profesional fuera a cantar con tremendo payaso, supuestamente un ‘cantante'”, “Pensaba que era un meme”, “Ahora sí que llegaste bien bajo con Anuel”, “Si sabes que Anuel no canta ni en el baño”, “Te me caíste Shakira”, “Qué decepción. Hacer un feat con un tipo que no canta nada es bajar de nivel”, son algunos de los comentarios dirigidos a la colombiana.