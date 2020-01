Selena Gomez revela que le hubiera gustado escribir canciones de Adele

Selena Gomez es de las actuales estrellas del pop que más fama posee. Ella lanzó su nuevo álbum “rare” y aunque tuvo un tropiezo durante su regreso a los escenarios de los AMAs cuando interpretó “Lose You To Love Me”, recibió el apoyo de sus millones de fans.

A pesar de tener más varios éxitos, hay cosas que le hubiera gustado hacer: como escribir algunos temas que ahora los canta la británica más famosa, Adele.

Selena Gomez siente una gran admiración por Adele.

Durante una entrevista con Capital FM, la expareja de Justin Bieber fue interrogada sobre qué canción, que actualmente es un éxito, le hubiese gustado crear. Ella, sin titubear respondió: "Me hubiera gustado hacer Send my love o Hello”.

A Selena Gomez le hubiera gustado escribir "Hello".

Cabe mencionar que ambos temas pertenecen al disco “25”, lanzado por Adele en noviembre de 2015.

No obstante, y para no crear controversia, Selena Goméz aseguró que no tienen ninguna intención en interpretar los temas de la británica.

Adele es una de las cantantes británicas más exitosas en la actualidad.

“Nunca tocaré una canción de Adele en mi vida. Nunca trataría de cantarlas, pero yo diría que amo a esas dos canciones. Me hubiera gustado escribir algo así”, aclaró.

Selena Gomez contó lo difícil que fue crear “Rare”

Selena Gomez se sinceró sobre el contenido de su nuevo disco “Rare”. La estrella de 27 años abrió su corazón y contó lo complicado que fue para ella el proceso

“Honestamente, este álbum fue muy difícil de crear pero se sintió muy bien. Pensé que estaba lista, hace dos años, para hacerlo. Tenía muchas canciones ya recolectadas y experiencias que me permitirían hacerlo pero de pronto sentí algo más grande que yo y eso afectó al disco”, señaló la también actriz.

Selena Gomez lanzó hace poco "Rare".

Como se recuerda, Gomez pasó por momentos muy duros como su batalla contra el lupus y por el cual tuvo que ser sometida a un transplante de riñón. Además, tuvo que lidiar con la boda de su expareja Justin Bieber.