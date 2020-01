Salma Hayek es una de las pocas actrices latinas que ha conquistado Hollywood gracias a su talento y a su constante actividad en redes sociales, especialmente Instagram.

A pesar de ser una de las mujeres más deseadas del mundo y, sobre todo de la industria del cine estadounidense, ella se enamoró del magnate francés François-Henri Pinault, con quien se casó y dio a luz a su hija Valentina Paloma, quien ahora es una bella adolescente de 12 años.

La intérprete mexicana se convirtió en madre el 21 de septiembre de 2007 en un hospital de Los Angeles, California. La niña nació pesando 3 kilos con 374 gramos y, desde ese momento, la pequeña se convirtió en la más buscada por la prensa.

Con el paso de los años y el avance de la tecnología, como las redes sociales, Salma Hayek empezó a compartir a través de su cuenta oficial de Instagram algunas fotos de Valentina Paloma, quien con el tiempo se parece cada vez a su madre y eso es algo que los seguidores de la mexicana no han pasado por alto.

“Utilizaste el mismo molde”, “Igualitas”, “Hermosas, madre e hija”, “Tú hija se parece mucho a ti”, “Qué bonita, niñita”, son algunos comentarios que hacen los usuarios en las fotos donde aparece la niña.

No obstante, también existen los detractores de la celebridad, quienes indican que Valentina no se parece en nada a su madre y que no ha heredado su belleza.

Salma Hayek y su inestable relación con François-Henri Pinault

En la actualidad, Salma Hayek y François-Henri Pinault disfrutan de una sólida relación, pero no siempre fue así. La pareja no tuvo un buen inicio, pues desde que la actriz salió embarazada, surgieron rumores de separación.

En marzo de 2007, la mexicana anunció que estaba embarazada y comprometida con el empresario. En septiembre del mismo año dio a luz a su única hija.

A mediados del 2018, se confirmó mediante un comunicado de la misma Salma, que anuló su compromiso de 16 meses y sus planes de boda. No obstante, el 14 de febrero de 2009, Hayek se casó por lo civil con Pinault en París, en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron sus íntimos y dado que la reconciliación de la pareja no se había hecho oficialmente pública

​