Salma Hayek es una de las latinas más exitosas en Hollywood. Sin embargo, al inicio de su carrera, pocos creían en su talento, sobre todo por su lugar de nacimiento.

Eso es lo que declara la actriz para la revista Vogue en una dinámica en la que recordaba sus looks más icónicos en las alfombras rojas. Ella admite que en un comienzo nadie quería vestirla “Porque yo no era muy conocida (...). Pensaron que una mexicana no duraría en la industria”, confesó.

PUEDES VER: Salma Hayek publica emotivo mensaje para Antonio Banderas tras su nominación al Oscar

Asimismo, admite que preparaba su vestuario con poco presupuesto para eventos con mucho glamour como premiaciones y galas. “Al inicio de mi carrera me esforzaba mucho consiguiendo ropa, no podía comprarla por mi cuenta y otras chicas fueron consiguiendo gente para prestarles ropa. Muchos de estos looks eran sólo mi creatividad”, señala.

Según la actriz, uno de esos looks era ponerse una tiara en la cabeza, pero asegura que no le dieron el crédito luego de que se volviera popular en las jóvenes de ese entonces, por ser una desconocida. “Todos me decían que estaba loca, que era ridículo y que sería pretencioso y todos trataban de convencerme de no hacerlo (…) aún así la usé”, comenta orgullosa.

Salma Hayek en los Globos de Oro 2020

Salma Hayek

Salma Hayek ha estado en la mira de los medios de espectáculos por su aparición en la última entrega de los Globos de Oro. Con un vestido de dos piezas de colores azul y crema de la marca Gucci, la actriz natural de Veracruz no contaba con que el escote que llevaría puesto atraería la atención más de uno.