Patricia Barreto reveló que hace pocas semanas se divorció del actor y productor de cine Joaquín Vargas. La actriz contó que luego de casi nueve años de relación sentimental y siete años de matrimonio, su romance llegó a su fin.

“Hace poco terminé una relación bastante larga. Es una relación que me entregó muchísimo. Estuvimos juntos, entre casados y novios como nueve años, que agradezco haberlos vivido”, detalló Barreta en una entrevista para un diario local.

Patricia Barreto Foto: Archivo

Asimismo, la popular ‘Julia’ de la serie “Los Vílchez 2” confesó que luego de una larga meditación, tomó la decisión de finalizar su matrimonio con su esposo por el bien de ambos.

“Es difícil pero cuando tomas la decisión madura, que es lo mejor para uno, para los dos, que es lo más sano (...) Antes de abandonarse uno mismo, hay que tomar una decisión. Cuando uno ya dio todo, es momento de tomar esta separación y, en mi caso, un divorcio por lo sano”, explicó la actriz.

Sin embargo, la artista señaló que este divorcio permitió que pueda conservar el cariño y mantener un vínculo de amistad con su exesposo.

“Encapricharnos a que siga funcionando o llegar al límite de que ya no puedas salvar una amistad. Que estemos tan agotados o asfixiados el uno del otro, que ya no se rescate nada. antes de que eso suceda, tenemos que cortar sana y maduramente. Eso se ha dado y ahora estoy soltera. Estoy feliz y sanamente bien. Estoy trabajando y mi trabajo me llena”, agregó.

Finalmente, Patricia Barreto contó que esta separación le ha ayudado a encontrarse consigo misma y le ha dado fortaleza.