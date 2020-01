Miguel Barraza revela que sobrevivió a tres infartos cerebrales: “Yo no quiero morir”

Miguel Barraza, quien hace unos días reveló que sufre de cáncer a la próstata, sorprendió al hacer otra confesión sobre su salud.

En entrevista con su sobrino Carlos ‘Tomate’ Barraza, el popular ‘Chato’ Barraza dio a conocer cómo se encuentra su organismo luego de que le diagnosticaran cáncer de páncreas en primer grado.

PUEDES VER: Miguelito Barraza revela que sufre de cáncer de próstata

“Fui al doctor y le dije si tengo avanzado el canciller (cáncer) y me respondió que todavía está incipiente, así que antes que se me suba hay que meterle cuchillo”, señaló el cómico en el programa radial “Salsa de tomate”, convencido de que logrará vencer este mal.

En medio de este encuentro, Miguel Barraza reveló que logró salvarse de tres infartos cerebrales y expresó que, aún tiene muchos deseos de vivir. “Tuve tres infartos cerebrales; arritmia cardiaca, hipertensión y diabetes, nadie me creía, pero eso fue cierto…Dios decidirá cómo moriré, aunque yo no quiero”, señaló.

Por otro lado, el ‘Chato’ Barraza se mostró apenado al contar que no ha recibido propuestas para volver a la televisión. “Cómo voy a volver a la televisión si nadie me llama, ya no sé qué hacer, pero si alguien quiere llamarme yo ya tengo mi libreto para que la gente ría”, manifestó, fiel a su estilo.

Además, aprovechó para hacer una fuerte crítica a los programas cómicos de la televisión en la actualidad. “No es por minimizarlos, pero son muy largos y ya aburren”, aseveró enfáticamente.

Carlos ‘Tomate’ Barraza preocupado por ‘Chato’ Barraza

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que él y toda su familia están muy preocupados por la salud de su tío, el cómico Miguel Barraza.

“Para la familia ha sido un golpe complicado, aunque su enfermedad no está avanzada ni está desahuciado, igual nos preocupa, así que le damos todo el apoyo moral. Él está de buen ánimo y esperando recuperarse”, expresó el exconductor de TV, quien también agradeció a su tío por sus enseñanzas.