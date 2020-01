María Julia Lafuente, presentadora del noticiario Telediario Vespertino de la empresa Multimedios TV con sede en la ciudad de Monterrey, se volvio tendencia en las redes sociales donde fue tildada de racista tras un comentario.

La reacción de la conductora se debió a un meme que hicieron en contra de ella y que no lo tomó con gracia. Y es que en la imagen colocaron su rostro sobre el de una mujer que se fotografío junto al futbolista holandés Vincent Janssen, jugador del club de futbol Monterrey.

La presentadora regiomontana no pudo contener su enojo, según sus palabras, “por la falta de sinceridad del autor del fotomontaje” lo que desencadenó que se expresará de forma despectiva.

“Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque miren, le sacan. Horrible, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas, esas no las tengo”, dijo al aire, lo que ocasionó carcajadas entre todos los presentes en el set de televisión.

Sin embargo, los internautas no le perdonaron sus palabras y de inmediato despotricaron contra ella en twitter con nuevos memes.

Tras la tormenta cibernética, Maria Julia Lafuente pidió disculpas, un día después de ocurrido los hechos, durante la emisión de su programa periodístico y donde admitió que “cometió un error”.

“Cometí un error, más allá de que mi persona ha sido objeto de burlas en redes sociales de forma continua, nobleza obliga y por eso hoy, pido una disculpa a esta mujer que no conozco”, sentenció.