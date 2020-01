Juan Soler es un reconocido actor de telenovelas mexicanas recordado por haber participado en grandes producciones de Televisa, en las que muchas veces interpretó al galán de la historia.

El famoso artista cumple 54 años el 19 de enero, y como celebración de este día especial recordamos los pasajes más importantes de su vida.

Inicios de su carrera

Juan Soler Valls es un actor nacido en Argentina en el año 1966. Antes de dedicarse a la actuación practicaba rubgy durante su adolescencia y realizó trabajos como modelo.

En su país natal pudo ejercer algunos trabajos como actor, sin embargo su carrera despegó al llegar a México a mediados de los años 90, tras firmar un contrato con la empresa productora de telenovelas, Televisa.

Dentro de sus primeros trabajos se encuentran telenovelas como 'Bajo un mismo rostro’, al lado de reconocidos actores como Christian Bach, en el año 1995. Y 'Acapulco, Cuerpo y Alma’ realizada el mismo año.

Juan Soler al lado de Christian Bach en 'Bajo un mismo rostro'. (Foto: Revista Clase)

Su primer papel protagónico vino junto a Daniela Castro en ‘Cañaveral de Pasiones’ durante el año 1996.

Con el pasar del tiempo su carrera siguió creciendo, resaltando la participación que tuvo en telenovelas como ‘Pueblo chico, infierno grande’ en el año 1997, junto a Verónica Castro; 'La otra’, protagonizada por Yadhira Carrillo, en el 2002 y ‘Cuando me enamoro’, acompañado de Silvia Navarro, en el 2010.

Juan Soler y Magdalena Moguilevsky

En el año 2003 Juan Soler y la actriz argentina Magdalena Moguilevsky, mejor conocida como Maky Soler, se casaron en una ceremonia privada realizada en Acapulco. Un año más tarde la pareja se conviertió en padres.

Actualmente los Soler tienen dos hijas llamadas Mía y Azul, y suelen compartir fotos de ambas en sus cuentas de Instagram.

Juan Soler y su familia vivieron en Estados Unidos durante el año 2013. Y es en ese periodo que firma contrato con la cadena Telemundo. Sin embargo cuatro años después, el actor regresó a México donde pudo formar parte de la telenovela ‘Me declaro culpable’.

Su separación

En noviembre del 2018, después de 15 años de una aparente relación sólida, Juan Soler y Maki Soler anuncian su divorcio. A través de un comunicado la pareja explicó que se estarían dando un descanso en su matrimonio.

Aclararon además que la separación no tenía que ver por la participación de una tercera persona, sino por el distanciamiento que había crecido entre ellos debido a sus trabajos.

Sin embargo, después del anuncio el actor continuó publicando fotos con su aún esposa e hijas, por lo que se mantuvo latente por mucho tiempo la idea de una posible reconciliación.

Críticas contra gobierno de AMLO

El actor se mostró en desacuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante la realización de una entrevista. Y aseguró en la misma que no dejaría que sus hija vivieran en México, debido a los altos niveles de inseguridad que atraviesa el país.

“Aunque me considero mexicano, no traería a mis hijas a vivir aquí, hay mucha inseguridad y violencia. Ellas llevan viviendo nueve años en Estados Unidos y son muy felices, no me atrevería a darles un cambio tan drástico a sus vidas. En definitiva, no las traería”, expresó.

Debido a esto, varios usuarios en redes sociales emitieron duras críticas contra él y sus hijas. Debido a esto, tuvo que pronunciarse nuevamente.

“Nunca declaré contra AMLO. Dijeron que me llevé a mis hijas del país cuando ellas viven fuera desde 2011. La gente me tomó fotos con mis hijas en Chapultepec, en las pirámides, en Coyoacán. Me atacaron sin merecerlo y en realidad están hablando de una miseria que les pertenece a ellos no a mí.” comentó el actor de telenovelas.

¿Cómo se ve actualmente el actor?

Debido a ser considerado uno de los galanes más guapos de su época, su apariencia es siempre tema de conversación entre sus seguidores. Y es que el pasar de los años ya puede notarse en el artista.

A pesar de ello, Juan Soler no deja que los comentarios lo afecten y trata de mantener un estilo de vida saludable.

El año pasado, al cumplir 53 años, el actor se sometió a una intervención estética y publicó en su cuenta de Instagram el momento junto a los hashtag ‘forever young’ y ‘antiaging’.