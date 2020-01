Padre de Meghan Markle lanza dura crítica a su hija: " Esa no es la chica que yo crié”

La tensa relación entre Meghan Markle y su padre Thomas Markle se hizo evidente cuando no asistió a la boda de su hija, luego de que se supiera que cobró dinero por unas fotografías que la prensa le tomó cuando supuestamente se preparaba para la boda de la duquesa.

Ahora Thomas Markle ha grabado un documental para un canal británico donde cuestiona duramente las decisiones de los duques de Sussex.

El padre de la exactriz dijo sentirse decepcionado por las acciones de su hija :“Ella y Harry están convirtiendo a la familia real en un Walmart con una corona, me avergüenzan" y agregó : “Esa no es la chica que yo crié”.

El padre de Meghan Markle criticó el hecho de que los duques de Sussex perdieran sus títulos nobiliarios. "Cuando se casaron, asumieron una obligación, y la obligación es ser parte de la realeza y representar a la realeza. Y sería una tontería que no lo hicieran”, expresó ofuscado.

Padre de Meghan Markle critica duramente a su hija. Foto: Instagram

Thomas Markle no pierde oportunidad para criticar las acciones de su hija con quien no cree reconciliarse: “No me imagino que me vaya a buscar, menos con lo que estoy diciendo ahora”.

Pero al mismo tiempo recalca con firmeza: “Ambos se están convirtiendo en almas perdidas en este momento. No sé qué es lo que están buscando. No creo que sepan…”.

El documental que ha grabado el padre de la duquesa de Sussex se estrenará las próximas semanas y se llamará “Thomas Markle: Mi Historia”.

La historia dura 90 minutos y explicará la difícil relación que tiene con su hija y las consecuencias que esto le ocasionó antes de que Meghan Markle se casará con el príncipe Harry