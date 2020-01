La actriz Marlene Favela expresó lo mucho que admira a su colega Sherlyn por decidir quedar embarazada a través de una inseminación. El emotivo momento se dio durante una entrevista en el programa Hoy de Televisa en México, donde ambas actrices fueron invitadas para hablar sobre su experiencia en la maternidad.

La recordada protagonista de “Gata Salvaje” fue la primera en iniciar su intervención no sin antes dedicarle tiernas palabras de respaldo a Sherlyn con quien trabajó en la telenovela “La Intrusa” en 2001.

“Te admiro mucho Sherlyn y te respeto mucho por lo que estás haciendo, es muy valiente y este es un mensaje para muchas mujeres que no se atrevían y de que sí se puede. Te respeto muchísimo”, manifestó Favela.

Agregó que la decisión de Sherlyn de no tener un hijo dentro del matrimonio no le quita méritos para ser una buena madre.

“Yo soy mamá, soy la mujer más feliz del mundo, me toco hacerlo dentro del matrimonio -como bien dicen- con mi pareja, mi familia maravillosa; pero creo que eso no me hace más mamá que tú y que otras mujeres que lo hacen solas y que me parece muy valiente”.

Sherlyn Montserrat González Díaz, conocida como Sherlyn, anuncio en diciembre pasado que sería mamá en solitario; luego de su ruptura amorosa con el cantante y músico del dueto Rio Roma, José Luis Roma. Desde entonces las felicitaciones no se hicieron esperar; sin embargo, las críticas tampoco pudieron estar ajenas es por ello que Marlene Favela hizo un llamado a todas las mujeres para evitar comentarios malintencionados.

La felicitación no solo quedó para los sets de televisión , tras su intervención Marlene Favela utilizó sus redes sociales para compartir un selfie a Sherlyn deseándole lo mejor en su proceso de embarazo.