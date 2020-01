Leslie Shaw explota por choque de su auto, pero encuentra consuelo en estampita

Leslie Shaw sufrió un accidente vehicular que dejó su camioneta destrozada, ella iba al volante cuando impactó en el cruce de las avenidas Ejercito y Salaverry.

La cantante se pronunció al salir de la comisaria luego de dar su testimonio de los hechos. Según la intérprete de ‘Faldita’, no fue ella quien causó el accidente donde resultó ilesa. Entre otras informaciones, se señaló que un conductor de combi le cerró el paso y provocó el choque.

Leslie Shaw explotó por las varios sentimientos originados tras el acidente y sus problemas personales, la cantante iba abordo de un taxi cuando no pudo más.

Sin embargo, el chofer del taxi le regló una estampita del Señor de Cachuy y en ello encontró tranquilidad, así lo hizo saber a través de Instagram.

“Me siento triste, asustada, abrumada, desmotivada por lo que pasó ayer y algunas preocupaciones más y hoy no pude hacerme la fuerte como siempre, exploté y el taxi que me llevó entendió y respetó mi momento y me entregó esta estampita", indicó en su historia de Instagram.

La estampita del taxista logró calmar a la cantante que se encontraba atravesando el traumático episodio. "Gracias señor Medardo, no sabe cómo me alegró y me hizo dar cuenta de muchas cosas. Prometo llevar este santo conmigo siempre”, finaliza el mensaje de la intérprete peruana.