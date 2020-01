Jennifer Lopez: Los Óscar sin la estrella latina

Redacción Fama

El 2020 pudo ser el gran año –en cine y música– para JLo. Elegida para cantar en el intermedio del Super Bowl, nominada al Globo de Oro y a los SAG por la película Hustlers (Estafadoras de Wall Street) y ‘reconciliada’ con la crítica cinematográfica, parecía que a la neoyorquina de ascendencia puertorriqueña solo le faltaba una nominación al Óscar, la primera en su carrera, para recuperar el lugar que ganó en la industria después de ser elegida entre miles para protagonizar Selena en 1998.

“Creo que la gente se olvida de que es una gran actriz”, decía la directora de Hustlers, Lorene Scafaria, en un extenso artículo de Variety, previo al estreno mundial. Ahora la frase de la cineasta toma mayor sentido luego de que la actriz no alcanzara la nominación al premio más importante de la industria, especialmente porque era precedida de nominaciones y críticas que coincidían en que era “el mejor papel de su carrera”. En su lugar, la Academia eligió a Laura Dern, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Florence Pugh y a Kathy Bates.

Estafadoras de Wall Street tenía un plus: es una película hecha por mujeres, basada en un artículo de la revista New York de Jessica Pressler. Tiene a JLo como protagonista, fue dirigida por Scafaria y, además, narra la historia de un grupo de bailarinas durante la crisis del 2008, que parece una historia paralela a El lobo de Wall Street. “En cierto modo, el papel le queda como un guante, pero también es un guante con púas”, sostuvo la cineasta.

De hecho, en tiempos en que Hollywood busca la igualdad y parar el abuso a las mujeres, superficialmente una película sobre strippers no aportaba, pero el guion de Hustlers muestra a mujeres ‘tomando el control’. Algo que se asemeja a la carrera de JLo, quien después de su maternidad reapareció como juez de ‘American Idol’ en el 2011, una decisión que ella misma reconoció como importante para que la gente supiera que realmente sabía de música. Según los medios estadounidenses, se pasó una década bajo la etiqueta de ‘bomba sexy latina’ y con agentes que le decían que tenía que escoger: cantar o actuar. La estrella de 50 años no los escuchó y produjo una de las mejores películas del 2019.

“Creo que estoy acostumbrada a ser la jefa, lo cual es extraño decirlo en voz alta. Nadie en mi familia era realmente el jefe de nada. Todos teníamos jefes. Pero supongo que en los últimos años me he convencido de creer en mí misma y de darme crédito, sabiendo que ‘OK, estás manejando el barco’”.

“Robaron a JLO”

El lunes por la tarde, tras conocerse las nominaciones al Óscar, JLo no estuvo presente en un evento dedicado a la comunidad latina en Los Ángeles, pero su nombre sí fue repetido. Según The New York Times, eso tendría explicación, ya que la Academia sigue estando compuesta “un 68% por hombres y un 84% por miembros blancos”.

“La industria del entretenimiento tiende a agrupar a los latinoamericanos y españoles en una entidad monolítica”, señala el artículo “Robaron a JLo. Robaron a las latinas”, escrito por Carlos Aguilar. Desde el alcalde de Los Ángeles, hasta sus colegas han reclamado a la Academia. “Tengo que hacer una pausa, un momento con la etiqueta ‘Justice para JLo’”, dijo el alcalde Eric Garcetti en el evento LA Collab, donde estuvo junto a Eva Longoria. “Siendo la mayoría más grande del país, los latinos no podemos ser invisibles en el cine, no podemos ser borrados. De las cien películas más taquilleras de la última década, solo la mitad tenía personajes latinos”, agregó Longoria a Efe. Mientras tanto, JLo seguirá actuando y cantará este 2 de febrero en el Super Bowl, ha vendido más de 10 millones de álbumes en los EEUU, tiene hits eternos en discotecas, canciones como ‘If You Had My Love’ con más de cien mil millones de reproducciones, 109 millones de seguidores y un reclamo a su favor, que ya fue llamado el “desaire de los Óscar”.