Gloria Trevi se encuentra emocionada por la realización de una serie sobre su vida que está a cargo de Televisa y donde hablará de varios aspectos de su vida.

La cantante reveló que tocara incluso aquellos episodios oscuros de su carrera como cuando fue arrestada con su mánager y productor Sergio Andrade en Brasil.

“Estoy muy emocionada esperando el momento correcto para poder contar todo como se debe”, dijo la cantante al diario Reforma.

En el año 2000 la intérprete fue detenida junto a su mánager a quien se acusaba de rapto y violación en contra de Karina Yapor, una joven que formaba parte de las cantantes que él manejaba.

Sergio Andrade salió de la cárcel en el 2005 e intentó revivir su carrera musical, pero no tuvo éxito. Luego confesó en una entrevista que se solventaba económicamente trabajando como empleado en un restaurante.

Gloria Trevi cree que puede exponer los aspectos de un depredador para poder reconocerlos y así ayudar a otras personas que pueden estar en riesgo.

“Creo firmemente que contar mi historia como pasaron las cosas verdaderamente puede ayudar a muchísima gente a detectar a la primera a un depredador”, comentó sin mencionar a su exproductor.

La intérprete de “pelo suelto” confesó que recordar estos momentos de su vida será doloroso: “Yo no vivo en el pasado, siempre he ido para adelante, pero en el momento en que me enfrasque en todos esos recuerdos sé que será muy fuerte para mí”.

En la bioserie, que será producida por Carla Estrada, Gloria Trevi también hablará de la pérdida de su hija Ana Dalay.