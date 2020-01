Susy Díaz y su tormento con Andy V: “No me quiere firmar el divorcio”

Susy Díaz sorprendió con sus declaraciones en “El valor de la verdad” el sábado pasado a través de Latina Televisión. La exvedette habló de sus relaciones amorosas, entre ellas, el escándalo que surgió tras casarse con Andy V.

La expareja de Susy Díaz despareció de la televisión peruana luego de que termine su relación con ella y tenga un hijo con la periodista Lourdes Sacín. Se presentó como cantante, pero más acaparó las portadas de los medios por sus escándalos.

En medio de la polémica, Susy Díaz se casó con Andy V en 2011. Según cuenta la exvedette, al mes de contraer matrimonio televisado, ella quería separarse de él.

"¿Fue un error casarte con Andy V?", fue la pregunta que lanzó Beto Ortiz a su invitada en el sillón rojo. A lo que ella respondió: "Sí".

Susy Díaz en "El valor de la verdad"

Desde hace siete años, la artista no logra divorciarse, ante la ley ella continúa casada con Andrés Olano Castro, quien se rehúsa a culminar con los trámites.

"Porque él no me quiere firmar el divorcio. Tenía todos los defectos por eso me arrepiento de haberme casado con él", expresó la figura de la farándula peruana.

“Al mes ya estaba queriéndome divorciar porque él aparentaba ser el hombre perfecto, pero cuando me caso, sacó las garras, su otro yo”, lamentó Susy Díaz.

Como se recuerda, la madre de Florcita Polo se casó por primera vez con Percy Arévalo en 1994, luego su segundo matrimonio fue en noviembre del 2011 con Andy V.