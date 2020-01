Susy Díaz: “Mis novios se han aprovechado de mi fama”

La popular Susy Díaz está dando que hablar con sus declaraciones tras sentarse en el sillón rojo de Beto Ortiz.

El conductor de “El valor de la verdad” le preguntó si es cierto que sus novios o esposos se han aprovechado de su fama, a lo que ella respondió afirmativamente.

Luego, Beto Ortiz volvió a cuestionarla:

¿Eso incluye a Walter (su actual pareja) ?, preguntó.

A lo que ella respondió tajantemente: “No, yo estoy hablando de mis exs”.

Susy Díaz continuó brindando más detalles sobre las razones que la llevarían a afirmar tal declaración.

“Los he hecho famosos, conocidos, pero no han sido agradecidos”, aseguró.

“¿Quién sientes que se aprovechó más de tu fama?”, continuó preguntando Ortiz.

“El ‘Mero loco’ me quedo debiendo un dinero y el otro (Andy V) que no me da el divorcio, tanto que quería ser conocido y famoso, lo menos que podía hacer es firmarme el divorcio”, respondió Susy Díaz.

“También tú te esmeras en llevarlos a la televisión, los sacas contigo en tus reportajes, en los diarios. Es inevitable que se hagan famosos”, le argumentó Beto.

“Claro, pero yo gracias a Dios no he necesitado estar con algún futbolista ni con un chico reality, ni nada, eso sí yo los hago conocidos”, finalizó la polémica figura de la farándula peruana.

Como se sabe la madre de Flor Polo, reveló muchas cosas de su vida íntima el pasado sábado, en el programa de Beto Ortiz, incluso habló de sus infidelidades y conflictos con todas sus exparejas sentimentales.