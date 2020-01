Ariana Grande acusada de plagio

A unos días de la entrega de los premios Grammy, el escándalo envuelve a la cantante juvenil Ariana Grande, quien es acusada de plagio por el rapero Josh Stone.

Según presentó el artista ante la Justicia, el tema ‘7 Rings’ de Grande posee fragmentos en los que el ritmo y las notas son muy similares a ‘You Need it, I Got It’. El supuesto tema plagiado repite varias veces una frase de una forma muy similar a la canción de Ariana, señalan sus abogados.

Puntualmente, la cantante frasea en ‘7 Rings’ las palabras ‘I Want It, I Got It. I Want It, I Got It’ con una música muy parecida a la canción del músico estrenada en 2017, quien también repite ‘You Need It, I Got It. You Want It, I Got It’.

“Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de ‘7 Rings’ es idéntica a las 39 notas de ‘You Need it, I Got It’ desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas”, asegura la demanda que fue publicada por la revista Variety.

La demanda está puesta en el juzgado de Nueva York y al parecer la puso hace un tiempo, pero es hasta ahora que le ha llegado el aviso a Ariana, justo cuando es una de las favoritas de la 62 entrega de los Grammy, donde tiene 5 nominaciones.

Precisamente, la canción está nominada como mejor grabación, donde se enfrenta a ‘Bad Guy’, de Billie Eilish; ‘Truth Hurts’, de Lizzo; ‘Hard Place’, de H.E.R.; ‘Talk’ ,de Khalid; ‘Old Town Road’, de Lil Nas X & Billy Ray Cyrus; y ‘Sunflower”, de Post Malone & Swae Lee.

Se desconoce qué pasaría si se demuestra el plagio y la cantante fuera la ganadora del premio.

Josh Stone ha señalado que entre los ejecutivos de la industria musical a los que presentó su canción se encuentra Tommy Brown, quien ha trabajado en muchas oportunidades con Ariana Grande.