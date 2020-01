A principios del 2000, muchas novelas mexicanas se volvieron todo un fenómeno en América Latina y “Abrázame muy fuerte”, protagonizado por Aracely Arámbula y Fernando Colunga, no fue la excepción.

Los actores mexicanos conquistaron a los miles de televidentes quienes no se perdían ni un capítulo de la exitosa producción de Televisa. Y por tal motivo, causó nostalgia ver estos famosos intérpretes reunidos otra vez luego de 20 años.

Aracely Arámbula y Fernando Colunga se volvieron a ver las caras en República Dominicana, donde causaron revuelo a su paso por la alfombra roja de la Cana Dorada International Film Festival.

La famosa actriz utilizó sus historias de Instagram para compartir fotos y videos donde se lucía al lado de su colega, quien se mostró muy feliz ante cámaras.

¿Fans los quieren como pareja? El portal Tv y Novelas señaló que los seguidores de estas celebridades mexicanas sueñan con alguna vez verlos juntos.

“El reencuentro despertó en los fans la ilusión de volver a verlos como pareja, después de coincidir en la mejor producción de los Premios TVyNovelas 2001, además de protagonizar un supuesto romance en la vida real que nunca se confirmó por parte de los artistas”, señaló el medio.

Aracely Arámbula no aparecerá en serie de Luis Miguel

Durante su paso por República Dominicana, Aracely Arámbula, negó su participación en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, pues su mente solo está enfocada en la segunda temporada de La Doña, producción de Telemundo en donde comparte créditos con Danna Paola y José María Galeano.

“Aquí lo más importante es la segunda temporada de La Doña, eso es lo que realmente me importa. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto y no me importa nada más. Pero en esta segunda temporada (Luis’ Miguel, la serie') yo no voy a salir, así que me quedo tranquila”, señaló.