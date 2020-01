Nikko Ponce se pronuncia tras ser “ampayado” en estado de ebriedad a la salida de una fiesta

Después de cuatro meses, Nikko Ponce da sus descargos tras ser descubierto por “Magaly Tv La Firme”. El también cantante no contó con que las cámaras grababan los precisos instantes en los que era sujetado por sus amigos para mantenerse de pie y caminar, hasta intentaba quedarse dormido en esa posición. La voz en off del informe recalca que el ex chico reality "sale entre pisco y nazca de la disco. Nikko no se puede mantener por su propios medios”. Asimismo, las imágenes lo registraban a punto de abordar un taxi con sus amigos que lo llevarían a su casa.

Una vez en su vivienda, la situación no cambiaba. Entró con ayuda y el conserje tuvo que limpiar el piso después de que el popular “Nikko” pasó por el vestíbulo rumbo a tomar el ascensor que lo llevaba a su departamento.

Nikko Ponce en "ampay". Fuente Magaly Tv La Firme

El actor asegura que será la última vez que lo veremos así. "Ya no se vuelve a repetir. Eso fue una llegada de México a Lima, un reencuentro después de un año. Fue la emoción", admitió. Él había regresado de México para presentarse en el programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año” y se encontraba celebrando con sus amigos en una discoteca donde no faltó el alcohol, según el programa de la “Urraca”.

Asegura que le llamaron la atención por dicho “ampay”. Además, indica que aprendió de esa experiencia y que lo que sucedió son hechos comunes “Como cualquier persona, uno sale a tomar y aveces se pasa de copas. Son cosas que pasan”, enfatizó.