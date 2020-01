Hace pocos días, Nicola Porcella dio una entrevista exclusiva a la periodista Milagros Leiva en su programa de Willax TV. En dicho espacio, el exchico reality contó cómo fue su salida de “Esto es guerra” donde dejó entrever que no tuvo el respaldo deseado. Sin embargo, recibió la inesperada respuesta del ‘Zorro’ Zupe en Twitter.

En dicha red social, Nicola Porcella compartió una noticia en la que se afirma que el exchico reality dejó “Esto es guerra” porque no sintió el respaldo de la producción del mencionado programa. El modelo acompañó el tweet con el siguiente mensaje: “¿Dónde dice eso?”

Esto no habría pasado a mayores de no ser porque el ‘Zorro’ Zupe no se pudo contener y terminó comentando este post: “Es la verdad, no te respaldaron”, escribió el conductor de “Válgame” quien desde su vitrina en el programa de Latina se encargó de soltar varios datos sobre la salida de Nicola Porcella tras publicarse el polémico video donde se le ve agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga a la salida de una discoteca.

Nicola Porcella no se quedó callado y decidió responder al ‘Zorro’ Zupe en Twitter: “Sí, pero no me refería a Peter (Fajardo). Tú sabes a quiénes”, respuesta que provocó una réplica del conductor de espectáculos:” Ah, ok. Eso es verdad”.

Algunas de las declaraciones de Nicola Porcella a Milagros Leiva sobre su salida de “Esto es guerra” (una semana después de su retorno) tras el polémico video de agresión verbal fueron las siguientes:

“No salí bien. Yo le tengo mucho cariño a mi productor, a Peter (Fajardo), pero creo que no se portaron de la manera que yo esperé, porque no me apoyaron cuando tenían que hacerlo. Cuando yo siento que tuvieron que respaldarme, no lo hicieron. Pero entiendo que la televisión es un negocio”, señaló Nicola Porcella.