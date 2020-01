Descuido del príncipe Harry y Meghan Markle podría ocasionarles pérdidas millonarias en su negocio

El Príncipe Harry y Meghan Markle lograron que la reina Isabel II apoyar su decisión de renunciar a monarquía para empezar una vida distinta en Canadá.

Ahora la monarca debe de hallar una salida para que los duques de Sussex puedan autosolventarse; sin embargo, un error de los consejeros del príncipe Harry en torno a sus finanzas amenaza sus planes de independencia económica.

Según “El confidencial”, las personas que asesoran al esposo de duque Meghan Markle se olvidaron de registrar su marca fuera de Reino Unido.

En el 2019, se registraron los nombres “Sussex Royal” y “Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex” para poder explotarlos comercialmente en diferentes productos desde bolígrafos hasta derechos editoriales.

Sin embargo, los asesores del príncipe Harry olvidaron hacer lo mismo en otros países que son mercados potenciales como Europa y Norteamérica.

“Una marca registrada en un país dispone de seis meses de protección para que su titular pueda deliberar a qué otros territorios quiere extenderla y así no tener que hacerlo de golpe en todos los países, con el coste y papeleo que eso implica. Pero esos seis meses ya han pasado y varios particulares avispados se les adelantaron”, explica el diario.

Entre ellos está un empresario italiano que registró la marca de los duques para poder obtener ganancias por medio de artículos como bolsos, joyería e incluso bebidas alcohólicas.

Lamentablemente no es el único, pues la firma Royalmount Spirits también quiere apropiarse de la marca “Sussex Royal” para productos como refrescos y prendas de vestir.

El error de los duques de Sussex podría ocasionarles pérdidas de 450 millones de dólares, cifra que incluye los derechos de explotación de su imagen.