La actriz Margot Robbie habló en una revista inglesa sobre el fenómeno psicológico que padece: El síndrome de la impostora. Esto se manifiesta en pensamientos y la incapacidad que siente una persona ante el logro de sus metas. Por ello, se mantiene miedo por ser considerado como un “fraude”.

Afirma que lo más duro para ella es seguir teniéndolo. “Creo que todo el mundo se dará cuenta: ‘¿Cómo has llegado aquí? ¿Crees que eres lo suficientemente buena para esto? ¿Quién te ha dejado entrar?’”, manifiesta la actriz que interpretó a “Sharon Tate” en la película de Quentin Tarantino “Once upon a time in Hollywood”.

Margot Robbie como Harley Quin. Créditos: Difusión

Asimismo, la popular “Harley Quinn” afirmó que este síndrome derivó en ser muy exigente en su formación como actriz y como productora de una compañía audiovisual. “Soy muy, muy autocrítica y soy muy crítica con mi trabajo. Establezco un estándar muy alto para mí, siempre quiero estar mejor y siempre creo que puedo estar mejor”, dijo la actriz. Dicha crítica con su trabajo la ha llevado a ser una de las nominadas como “Mejor actriz de reparto” con “Bombshell” en los premios Óscar de este año.

Margot Robbie en Bombshell. Créditos: Difusión

Para cada rol que interpreta, Margot Robbie considera lo que mantiene como pensamiento constante: “'Hiciste lo que te propusiste hacer, pero perdiste la marca aquí y la próxima vez lo harás de manera diferente’. Tengo esa voz interior que lucha constantemente por algo mejor”, asevera, y a la vez reflexiona lo que le hubiese gustado decirle a su “yo” adolescente: ‘Eres realmente buena’, enfatiza.