Leslie Shaw ha sido protagonista de un hecho lamentable al conocerse la noticia que su sufrió un terrible accidente de tráfico que, por poco, pudo dejarle graves consecuencias físicas. Sin embargo, la cantante de “La faldita” salió ilesa del choque, no así su auto que quedó, prácticamente, destrozado.

Un bus impactó a Leslie Shaw mientras se encontraba conduciendo. El accidente se produjo en el cruce de las avenidas Ejercito y Salaverry. El auto de la cantante, de marca Porsche, quedó destruido en toda su parte delantera.

Este hecho se viralizó por redes sociales y la cantante no publicó nada en sus cuentas oficiales hasta pasadas varias horas del hecho.

Sin embargo, sus primeras palabras las daría a las cámaras de Magaly Medina, donde Leslie Shaw, sin muchas ganas de querer declarar a los medios de comunicación confirmó encontrar ilesa tras el impacto.

Las cámaras de Magaly Medina captaron a Leslie Shaw saliendo de la comisaria, tras ser sometida a diversas pruebas y dar su testimonio.

Con pocos ánimos de declarar, Leslie Shaw dijo: “Menos mal que no pasó nada malo ¿no? Estamos vivos”, para luego aclarar que no fue ella quien provocó el accidente: “No, yo no he chocado. Lo importante es que todos estamos bien, es lo importante...”

Cuando el reportero le pregunta por cómo se siente, esta asegura que se encuentra estable: “Bien, no me hicieron doler... fue un accidente, no pasó nada más”, aseguró Leslie Shaw.

Luego, se ve a la intérprete de “La faldita” explicando cómo sucedió el accidente de tráfico del cual fue víctima: “Es que no lo sé. Yo paré y seguí... ha sido un accidente... Yo salía de una reunión, he querido doblar, he parado, he mirado... Menos mal que me ha agarrado sola la punta y no ha sido peor...", aseguró Leslie Shaw.

Pero, antes de retirarse, el periodista pregunta en más de una vez si la chocaron. Esto incomodó un poco a Leslie Shaw quien interrumpió para alzar un poco la voz y decir: “... Sí, no ves que mi carro está todo hecho mi**da”.