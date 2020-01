Hijo de Karla Tarazona y Leonard León sorprende con su talento para el canto [VIDEO]

La conductora de televisión Karla Tarazona conmovió a sus seguidores en Instagram al compartir un video donde muestra que uno de los hijos que tuvo con Leonard León heredó el talento de su padre para el canto.

Al igual que su padre, el pequeño lució su voz al entonar “Cómo mirarte”, una de las canciones más famosas del colombiano Sebastián Yatra.

“No me salen las palabras para expresarte que te quiero, no se cómo explicar que me haces sentir...”, se le escucha interpretar al hijo de la conductora de “Válgame” y Leonard León, durante una clase de canto.

Otro de los clips de la presentadora muestran a su hijo cantando en quechua en una actividad escolar.

Hijo de Karla Tarazona y Leonard León canta en quechua

En su cuenta de Instagram, la expareja de Christian Domínguez también compartió un video en el que se muestra al interior su auto acompañada por sus tres hijos y cantando un fragmento del tema “Desconocidos”, de Mau y Ricky.

“Apenas somos dos desconocidos con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase”, es parte del tema que interpretan Karla Tarazona y su familia en el vehículo.

Recordemos que Leonard León, expareja y padre de los dos hijos mayores de Karla Tarazona, es un conocido cantante que ha formado parte de importantes agrupaciones de cumbia peruanas, como el Grupo 5, los Hermanos Yaipén y el Grupo América.

Por otra parte, Christian Domínguez, quien es padre de Valentino, hijo menor de la panelista de “Válgame”, también es cantante. Además, es el líder del grupo la Gran Orquesta Internacional.

Karla Tarazona asegura que Leonard León no ve a sus hijos

Cabe precisar que, en marzo del 2019, Karla Tarazona aseguró que Leonard León llevaba más de un año sin ver a sus hijos.

Hasta el momento, el cantante no ha revelado imágenes que prueben que se ha reunido con sus dos herederos.