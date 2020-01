La Teletón de 2019 destacó, entre otras cosas, por el supuesto pleito que tuvieron Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez, el mismo que terminó por sacar a la luz los conflictos entre las dos productoras que dirigen los programas de América TV. Tras muchas especulaciones, una voz autorizada de la organización de este evento explicó qué fue lo que realmente sucedió entre estos dos personajes de la televisión peruana.

Claudia Iriarte es la directora de la Fundación Teletón y en declaraciones al diario Ojo decidió hablar sobre este hecho que, en buena medida, nubló la noble causa que, año a año, busca apoyar a los niños con diversas enfermedades en nuestro país.

La directora de la Fundación Teletón fue clara al narrar su versión de la supuesta pelea de Gisela Valcárcel con Tula Rodríguez, donde se llegó a asegurar que la ‘señito’ habría impuesto algunas exigencias respecto a la esposa de Javier Carmona.

“Es totalmente falso, por todos los lados que los mires... no voy a aclarar nada, porque es algo que no tenía ningún sentido. Fue una decisión del canal (América TV), no nuestra, ni de Gisela ni mucho menos. Conocemos a todos los artistas, es una decisión que pasó por ahí y nosotros no tenemos nada que ver...”, aseguró Claudia Iriarte.

Más cuando los periodistas cuestionaron sobre supuestas enemistades en el grupo de artistas que aparecen en la Teletón, Iriarte dejó en claro lo siguiente:

Los periodistas y la gente no saben que el trabajo que realizamos con Gisela, con Eddie Fleischmann, Laura (Huarcayo), Aldo Miyashiro, Andrea Llosa, nos apoyan gratuitamente. Ellos trabajan con nosotros todo el año, no solo para el evento Teletón, ellos tienen un compromiso real de trabajo. Son amigos... Los que deciden quiénes tienen que estar en el programa son los gerentes de los canales, siempre tendremos a las anclas porque son reconocidos por el público y el público los respalda”.

La noticia de la supuesta prohibición de Gisela Valcárcel para que Tula Rodríguez apareciera en la Teletón 2019 coincidió con el hecho de que los artistas de PRO TV (encargada de programas como “Esto es guerra”, “En boca de todos”) no aparecieran en el evento, lo cual avivó las especulaciones de esta casa productora con GV Producciones de la ‘señito’, la misma que sería confirmada por ella misma en un inesperado enlace telefónico al programa de Magaly Medina.