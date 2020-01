Eminem utiliza canción de Luis Alberto Spinetta en su nuevo álbum y los hijos de cantante de rock argentino se pronuncian

Eminem sigue dando qué hablar. Esta vez no sólo por la letra de su canción que involucra a Ariana Grande y el atentado terrorista en uno de sus conciertos, sino por usar pedazos de la canción, en forma de “sample”, de un destacado artista argentino.

El cantante en mención es Luis Alberto Spinetta conocido como “El Flaco Spinetta”, quien en 1973 sacó su álbum “Pescado Rabioso” con la canción “Ámame Petiribí”. Este trabajo fue “sampleado” en “Stepdad” como parte del nuevo álbum del rapero estadounidense llamado “Music to be Murdered By”. El artista argentino falleció en 2012, pero su hija, Catarina Spinetta, fue la encargada de dar visto bueno para la utilización del material.

Catarina Spinetta indica que si bien “Stepdad” no es un homenaje, sí hubo interés del cantante de “Stan” en conocer más de la obra de su padre: “No sabemos cuánto se interiorizó. Sí que pidió info. Le pasamos material, la web, varias cosas”, puntualiza.

Luis Alberto Spinetta

Asimismo, Dante Spinetta, también hijo del cantante e integrante del dúo “Illya Kuryaki and the Valderramas, afirmó que usar un “sample” no es plagio. “Obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiéndola siempre!”, twitteó hace unas horas.

¿Qué es un “sample”?

Empezó en el hip hop pero ahora se extiende a todos los géneros musicales, un sample o muestra es tomar el pedazo de un sonido para transformarse en uno nuevo y reemplazar a los instrumentos musicales dentro de una composición. El “sample” puede sacarse de una canción hasta un discurso. Se lleva a cabo mediante un aparato llamado sampler o un software. Un ejemplo conocido es la canción “Under Pressure” de la banda británica Queen con el inicio de “Ice Ice Baby” de Vainilla Ice o la canción “Ritmo” de J Balvin con “Rythm of the night” de la cantante Corona.