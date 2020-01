La excongresista Susy Díaz se presentará por segunda vez en “El valor de la verdad” de Latina, para revelar pasajes ocultos de su vida privada.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz mostró algunos adelantos del programa donde la exparlamentaria se sentará en el temido sillón rojo para someterse al polígrafo.

¿Qué preguntas responderá Susy Díaz en “El valor de la verdad”?

En uno de los avances de “El valor de la verdad”, Beto Ortiz le formula a Susy Díaz algunas interrogantes como: “¿Estabas borracha cuando creaste tu frase más famosa?”, “¿Eres la reina de las dietas?”, “¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?".

¿Cómo ver “El valor de la verdad” de Susy Díaz?

Para poder ver “El valor de la verdad” de Susy Díaz se deberá sintonizar la señal de Latina este sábado 18 de enero desde las 10:00 p.m. Además, se podrá visualizar el programa desde la App de Latina.

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Susy Díaz contó cómo surgió su famosa frase. “Llega una amiga, llorando (y me dice) ‘ay, me quiero matar, me quiero morir’ y yo le dije ‘vive la vida y no dejes que la vida te viva’”, comentó.

Susy Díaz cuenta anécdota íntima en “El valor de la verdad”

“¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?", le pregunta Beto Ortiz en “El valor de la verdad” a Susy Díaz, quien responde “Le dije te espero en el baño vamos, la cosa es acomodarse”.