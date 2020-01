Netflix adquiere los derechos de documental de Walter Mercado

La popular plataforma de streaming adquirió los derechos del documental ‘Mucho mucho amor’, sobre la vida del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, fallecido a fines del 2019. “Netflix tiene el derechos mundial”, señalaron los medios estadounidenses. El debut del filme será en el Festival de Sundance, que inicia el 23 de este mes.

“Las directoras Cristina Costantini ( Feria de Ciencias ) y Kareem Tabsch ( The Last Resort ) exploran la compleja historia de Mercado, lo encuentran y son invitados a su casa mientras se prepara para restaurar su legado a la vista del público”, adelanta The Hollywood Reporter.

La película competirá en la sección documentale de EE. UU. Los medios extranjeros describen a Mercado como un astrólogo “icónico” que cautivó a 120 millones de televidentes latinos “con su extravagancia y positividad a través de sus horóscopos televisados”. Los actores Lin-Manuel Miranda y Eugenio Derbez aparecen en el documental.