Ante los crecientes rumores en las redes sociales sobre la gran química que existe entre Belinda y Yahir, los famosos revelaron en una entrevista qué es lo que piensa uno del otro y qué los relaciona en la actualidad.

Belinda y Yahir fueron convocados por la revista ‘Sale el Sol’ para promocionar el próximo musical en el que serán protagonistas, ‘Hoy no me puedo levantar’ y ser las figuras de la portada de la última edición. La puesta en escena se estrenará en pocos días en la Ciudad de México y ambos cantantes se encuentran muy emocionados por su participación.

Las atrevidas declaraciones llamaron la atención por los comentarios halagadores que tuvieron ambos intérpretes entre ellos. Esta situación despertó aún más los rumores de que ambos famosos mantienen un romance.

Belinda y Yahir serán los protagonistas del musical ‘Hoy no me puedo levantar’. (FOTO: Instagram)

Los seguidores de Belinda y Yahir comentan sobre la supuesta relación. (FOTO: Instagram)

Belinda no dudó en ser la primera en tocar el tema de la supuesta relación sentimental pero sus comentarios solo contribuyeron a aumentar la intriga en las redes sociales.

“Es un chavo muy trabajador, profesional, talentoso y lindo… Tenemos una relación bonita que seguirá creciendo” confesó Belinda durante la entrevista.

Por su parte, Yahir no perdió la oportunidad de confesar su deseo por grabar un tema junto a la intérprete de ‘Amor a primera vista’.

“La verdad es que encontramos una relación increíble… es una mujer inteligente, divertida, con un corazón enorme y además es una gran artista” declaró Yahir ante “Sale el Sol”.