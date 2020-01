Becky G una de las cantantes más representativas del género urbano. En cada una de sus presentaciones la vemos con vestuarios llamativos, peinados elaborados y con el rostro lleno sombras y labial. Sin embargo, esta vez, la cantante de “Mayores” posteó una foto de ella sin maquillaje en Instagram. Ello con el fin de promocionar su marca de productos de belleza. Grande fue la reacción de sus seguidores al no reconocerla sin la producción del look que la caracteriza.

En la foto, la artista sale con una bata de dormir color negro, sentada sobre una cama, sosteniendo el producto que promociona. La encontramos con la cara lavada, sin rimel, sin pestañas postizas, sin delineador de ojos ni pintalabios marcados que la caracterizan. Sólo lanzando un beso a la cámara. Cuida su imagen al máximo. Es fundamental si se está dentro del negocio del entretenimiento.

PUEDES VER: Becky G sorprende al confesar en qué invierte gran parte de sus ganancias

Ante esto sus fans mostraron su impresión de ver a la intérprete de “Sin pijama” sin maquillaje. “No te reconozco”, “Oh por Dios ella es tan diferente sin maquillaje”, “Amo el look natural”, “Qué guapísima eres sin maquillaje”, son algunos de los comentarios que circulan en el post que supera el medio millón de “likes”.

Becky G sin maquillaje

Becky G y su nuevo disco “Mala Santa”

La multipremiada cantante de 22 años está actualmente promocionando su nuevo álbum “Mala Santa”, que incluye la canción del mismo nombre, así como colaboraciones con otros artistas del género como Paulo Londra. Además, admite que le dijeron que hacer reguetón siendo mujer no iba a funcionar “'Las mujeres no venden boletos', 'nunca vas a tener tu propia gira, 'no van a tocar tus canciones en la radio’ (...). Pero lo hicimos y aquí estamos”, afirma con una sonrisa en declaraciones para la agencia EFE.