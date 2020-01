El cantante Jean Paul Santa María manifestó que tiene un armonioso romance con la modelo uruguaya Romina Gachoy con quien tiene un hijo pequeño.

“Tengo 7 años de relación, donde hemos pasado muchas cosas y lo importante es que día a día cultivos tu matrimonio con amor, con detalles y cosas bonitas”, manifestó la expareja de Angie Jibaja.

Asimismo, el artista resaltó la belleza de la uruguaya. “Yo tengo un mujerón y no necesito ver a ningún lado. Con la esposa que tengo estoy bien y conforme”, comentó Jean Paul Santa María.

Según el integrante de la “Orquesta Candela”, no existe las ‘tentaciones’, ya que asegura que Romina Romina Gachoy lo ha aceptado con sus defectos y virtudes.

“Mi esposa es hermosa e inteligente, es una chica de su casa. Me acepta tal y como soy, con mis cosas buenas, malas y mis problemas”, declaró el cantante en un medio local.

“Romina ha sabido caminar en los momentos difíciles, cuando algunas personas me dieron la espalda, son cosas que uno no puede dejar de lado. Ella tiene todo de mí, respeto y amor. La gente que me conoce sabe cómo cuido mi hogar”, dijo Jean Paul Santa María.

De igual manera, se tomó su tiempo para hablar sobre las relaciones en la actualidad. “El matrimonio es como un negocio, si no lo atiendes, es caída. Si tu matrimonio no lo cultivas es algo que no va a durar. Tenemos diferencias, pero eso se aprende”, expresó.