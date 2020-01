Vania Bludau se luce en videoclip de Kingtana

La modelo Vania Bludau se luce en el videoclip del tema ‘Yo No Me Olvido’, que hace unos días estrenó el cantante venezolano Kingtana en todas las plataformas digitales.

“El mensaje que nos trae ‘Yo no me olvido’ es recordar ese primer beso que nos marca la vida con pasión y que al pasar del tiempo no podemos olvidar”, contó el intérprete urbano quien grabó su tema en Miami, en los estudios de Quintana Récords.

Vania Bludau durante el rodaje del videoclip.

El videoclip trata de un hombre que está perdidamente enamorado de una mujer (Bludau), pues ella le ha robado el corazón. A la fecha el video cuenta con más de 2.8 millones de seguidores en Instagram. "Yo no me Olvido” está disponible en Apple Music, Deezer, Amazon, Google Play, Pandora, Spotify y todas las demás plataformas de transmisión de música digital.

Kingtana, quien además es director de Quintana Récords el estudio de grabación favorito de famosos como Nicky Jam, Belinda, Juan Magan, Bad Bunny, entre otros, ha cautivado al público rápidamente desde sus inicios con éxitos como “A + de 100” y “Volverte a Ver” que se apoderaron de los primeros lugares de Monitor Latino y ya han superado el millón y medio de reproducciones en YouTube respectivamente.