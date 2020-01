Tilsa Lozano y Jack Mora, ex de Olinda Castañeda, vienen disfrutando sus vacaciones en Miami. Después de que se hiciera público el ‘ampay’ de los involucrados, la modelo fue invitada en el programa de “Magaly TV, la firme”.

Magaly Medina tuvo como entrevistada a la también empresaria en las instalaciones de su programa, donde no dudó en opinar sobre las recientes imágenes que están en boca de todos.

“Que sean felices, que estén tranquilos, que coman perdices hasta que un ‘ampay’ tuyo los separe. Pero es la verdad, así es, así como me separó a mí", manifestó Olinda Castañeda. De inmediato, la popular ‘Urraca’ le respondió lo siguiente: “¡Qué mala! Así es como te separó a ti”.

Con sorna, la modelo hizo el ademán de llorar, secándose las “lágrimas” con papel higiénico que le alcanzó la producción de “Magaly TV, la firme”. “¿Estás llorando?¿Te ha dado nostalgia? ¿Ya no conservas ni viejos ni buenos recuerdos de él? Bien que le guardabas cariño”, cuestionó la ‘Urraca’.

En tanto, Olinda Castañeda no dudó en responder- de forma segura- que ya no siente nada por su ex Jack Mora. “Que voy a conservar. Si ha habido su cariño en la relación pues, obviamente, pero después con todo el daño....”, externalizó.

En otro momento, la enemiga de Tilsa Lozano dejó en claro que cuando estuvo con el boxeador nunca vio a la exconejita de ‘Play Boy’ como amiga de Jack, además de recordar el primer ‘ampay’ de “Magaly TV, al firme”.