Thamara Gómez responde a Rodrigo González por difundir fotos de su pasado

Thamara Gómez, quien recientemente grabó un tema junto a su amigo Jota Benz, aclaró todas las dudas que le hicieron llegar a través de mensajes a su perfil de Instagram. Todo surgió a raíz de que el presentador Rodrigo González expusiera unas imágenes de su pasado, poco antes de saltar a la fama gracias a la agrupación Corazón Serrano, de Pacaipampa-Piura.

En la imagen difundida por el popular ‘Peluchín’ se aprecia a una cantante más gordita, de prominentes cachetes, los cuales llamaron la atención de sus admiradores en redes sociales. Según algunos comentarios en redes sociales, la intérprete de cumbia se habría realizado algunas cirugías en el rostro.

PUEDES VER Thamara Gómez es expuesta por Rodrigo González en foto antes de cirugías

Thamara Gómez no se quedó callada tras los comentarios de Rodrigo González. (Foto: captura)

Debido a las constantes especulaciones y preguntas que le hicieron a Thamara Gómez, ella decidió responder mediante un video difundido a través de sus historias de Instagram.

“Ya para terminar este tema, porque he visto muchísimos mensajes que me preguntan esto ya hace buen tiempo. Ahora último me han sacado una foto que de verdad me da risa. En ese tiempo tenía 12 ó 13 años, una niña que se engordó feo. Ya para terminar esto, las únicas dos operaciones que me he hecho son: la nariz y mis bubis”, explicó la vocalista de Puro Sentimiento.

Segundos más tarde, la joven cantante de cumbia zanjó el tema aduciendo que el que trabaja duro puede hacer lo que le plazca con su dinero.

“Si tú trabajas y te sacas el ancho, cómprate la ropa que quieras, opérate lo que quieras, de verdad, para eso trabajas”, manifestó Thamara Gómez con evidente molestia.