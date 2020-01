Rodrigo González ha sido uno de los más críticos de Pedro Loli una vez que se conociera que el cumbiambero engañó a su pareja Fiorella Méndez con, por lo menos, cuatro mujeres distintas en el periodo que esta se encontraba en estado. Pero ante la reconciliación de la pareja, el popular ‘Peluchín’ ha tenido duros calificativos para la madre del hijo del cantante.

Y es que el exconductor de “Válgame Dios” ha estado siguiendo al detalle todos los incidentes del viaje que Pedro Loli y Fiorella Méndez han realizado juntos a Miami, Estados Unidos, una vez que todo apuntara a que se habrían reconciliado.

En sus historias de Instagram, Rodrigo González compartió un video donde se ve a Pedro Loli recibir un manazo de, aparentemente, Fiorella Méndez. El cumbiambero sonríe al descubrir que esta broma le jugó su pareja, lo cual demuestra lo bien que lo están pasando de paseo por el extranjero.

Esto no parece no haber gustado nada a Rodrigo González, quien no dejó pasar la oportunidad para enviar un duro dardo para Fiorella Méndez: “’El confiado Loli’ disfrutando del perdón en su viaje... ¡Lástima por ella! Ya sabes tu destino con este y si eres cachuda feliz, a nosotros ¿Qué nos importa?”, fueron las palabras subidas de tono que ‘Peluchín’ dedicó a la pareja de Pedro Loli.

Y es que en publicaciones anteriores en Instagram, Rodrigo González no había sido tan directo en sus opiniones contra Fiorella Méndez por perdonar las múltiples infidelidades de Pedro Loli.

Pedro Loli engañó a Fiorella Méndez

Como se recuerda, a finales de noviembre de 2019, Magaly Medina ‘ampayó’ a Pedro Loli a altas horas de la noche dentro de su auto con una joven que respondía al nombre de Jamileth Resurrección, quien confesó que mantuvo un romance clandestino con el cumbiambero durante un año, periodo en el que Fiorella Méndez se encontraba esperando un hijo del cantante.

En los días siguientes, Magaly Medina presentó el testimonio de tres mujeres más que demostraron que mantuvieron romances con Pedro Loli. Tras conocerse esto, trascendió que Fiorella Méndez habría terminado la relación con el cumbiambero.

Pero a mediados de diciembre, el cantante aparecería en “El dúo perfecto” de Gisela Valcárcel donde intentó hacer un mea culpa en el cual no reconoció haber sido infiel, sino que puso a estas mujeres como personas que se aprovecharon de su “confianza”.

Con el pasar de los días nos enteraríamos que comenzaron los acercamientos de Pedro Loli con Fiorella Méndez y que la reconciliación era solo una cuestión de tiempo.