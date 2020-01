La conductora de América TV, Rebeca Escribens no pudo ocultar su molestia por Pedro Loli, quien se vio en el ojo de la tormenta tras darse a conocer su infidelidad con distintas mujeres.

La presentadora de televisión tuvo como invitados especiales a los integrantes del “Grupo 5” quienes aprovecharon el set de espectáculos para presentar al nuevo integrante de la orquesta.

PUEDES VER Pedro Loli fue presentado en Grupo 5 como el nuevo integrante

Rebeca Escribens critica baile de Rosángela Espinoza

Tal y como se ve en las recientes imágenes de su último programa, Rebeca Escribens, Choca Mandros y Christian Yaipén presentaron oficialmente en la agrupación a la expareja de Fiorella Méndez.

“¡Buenos días! Gracias por la invitación y por permitirnos presentar con mucho cariño y honor para el “Grupo 5”. Es grato tener nuevamente en las filas al señor Pedro Loli”, dijo la voz principal de la conocida agrupación.

Rebeca Escribens presentó a Pedro Loli como integrante del "Grupo 5"

Al escuchar estas palabras, la conductora no dudó en expresar su incomodidad por el artista quien engañó a Fiorella Méndez con varias señoritas. “Lo único bueno que tiene es el talento profesional ¿Cómo haríamos, cómo vamos por allá?”, expresó la panelista de América Espectáculos.

Al oír este comentario, el cantante respondió irónicamente a la conductora. “Bien, bien”, exclamó el cumbiambero.

Ante esta respuesta de Pedro Loli, la carismática Rebeca Escribens no tuvo piedad con el integrante del “Grupo 5” que decidió sacarse su zapato para exclamar su contundente mensaje.

Rebeca Escribens y su reacción al ver a Pedro Loli

“Agarro el zapato y te mato. Es que me amarga, verlo me amarga. Que cante de una vez porque de verdad me estoy amargando", expresó la conductora.

Al ver este acto, su compañero Choca Mandros tuvo que cargarla para alejarla del cumbiambero.