Pietro Sibille: “Siempre le dije a Cattone que quería trabajar con él”

Redacción Fama

Pietro Sibille es un fanático de Alianza Lima en la comedia ‘Buenos vecinos’, dirigido por primera vez por Osvaldo Cattone, quien cumple hoy 87 años. “No trabajé en el Marsano porque antes no me había llamado (ríe). Siempre que me lo cruzaba, me acercaba y le decía que me encantaría trabajar con él, parece que lo convencí. Nunca he sido muy seguidor de su forma de hacer teatro, él reconoce que hace teatro comercial, pero tenía muchas ganas de conocerlo”.

PUEDES VER Carlos Villagrán y el día en que reveló su romance secreto con Florinda Meza

Una de las cosas en la cual coincide con Cattone es en ser crítico a la televisión local. “La calidad de la televisión ahora mismo lamentablemente no es tan buena, o los contenidos son muy pobres, muy trillados, muy superficiales o insustanciales, falta contar historias, digamos, más verdades, con más profundidad”. Sin embargo, una producción que grabó tiempo atrás podría ser ofrecida al extranjero, según anunció Del Barrio. “‘7 Perros’ es una miniserie que hicimos hace muchos años, no sabía que podía salir. El director viene años esperando un espacio para exhibirla en la televisión. Grabamos cuatro o cinco capítulos mínimo hace 10 años. Es un estupendo elenco. Ojalá se abran nuevas fuentes de trabajo, no solo hay que esperar que se exhiba en la señal abierta”.

De otro lado, el actor es parte de la cinta ‘Sí, mi amor’ que es protagonizada por su prima Yiddá Eslava y el argentino Julián Zucchi. “Es de admirar, han invertido su propio dinero, es un gran riesgo y un gran mérito también, hay que ser muy valiente”. En la comedia, Pietro forma una pareja conservadora con Magdyel Ugaz.

PUEDES VER Serenata a Lima por sus 485 años EN VIVO con Son Tentación, Cecilia Bracamonte y Caribeños de Guadalupe

“Ambos aparentan estar bien frente a la sociedad y eso es algo muy típico de nuestra sociedad limeña. Tendrán un hijo para solucionar las cosas (ríe), es la peor manera de tener un hijo, la peor excusa. Me divertí mucho con este personaje porque es distinto a mí. Es un tipo conservador, muy formalito, que conserva las apariencias. Se puede decir que es un poco ‘sacolargo’ y un energúmeno también. En realidad odia a la gente”, nos dijo en la conferencia.