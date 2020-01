El príncipe Harry y Meghan Markle causaron polémica al anunciar que querían alejarse de sus deberes reales y buscar su independencia económica.

Tras la crisis que el anuncio desató en la monarquía, el príncipe acaba de sorprender al subir a su cuenta oficial de Instagram una 'storie’ con una canción cuya letra narra el deseo de una persona de abandonar su país.

Mientras Meghan Markle está con su hijo Archie en Canadá, lugar donde la pareja quiere comenzar una nueva etapa en su vida lejos de la Corona británica, el príncipe Harry ha comenzado a asistir a eventos oficiales.

Por ejemplo, hace unos días disfrutó de un momento junto a jóvenes jugadores de rugby en los jardines del palacio de Buckingham, sobre este mismo tema trató el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, no fue el contenido lo que llamó la atención, sino la letra de la canción que se utilizó de fondo llamada “This Is The One” del grupo Stone Roses.

“Me gustaría dejar el país por un mes los domingos, quemar la ciudad en la que nací”, dice la pieza musical.

Muchos fans quedaron sorprendidos por el descuido de la persona a cargo de las redes sociales del príncipe Harry o la falta de tacto si es que la intención fue mandar un mensaje oculto a la familia real.

Cuenta oficial de Instagram del príncipe Harry sorprende con particular letra de una canción. Foto: Instagram

Sin embargo, una fuente cercana declaró a People y explicó que la canción en muy común en la liga de rugby y que el príncipe Harry y Meghan Markle no tuvieron injerencia en la elección del tema.