Mayra Goñi denuncia que sufrió estafa por agencia de viajes [VIDEO]

La controvertida actriz, Mayra Goñi ha denunciado ser víctima de la estafa en una agencia de viajes, donde había sacado pasajes para pasear con su familia a Europa como un plan desde hace unos meses.

Goñi no se percató de los pasajes, puesto que se encontraba en Miami grabando un nuevo tema junto a su actual pareja, Nesty. Allí también realizó turismo, pero sin su familia. Este viaje con su madre y hermana quedó truncado, luego que se dieran cuenta de la falsedad en sus boletos.

La modelo se sintió triste porque no se esperaba dicha circunstancia. Mayra Goñi tenía planeado viajar con su mamá y hermana a Barcelona desde hace meses. Por ello, no pudieron ejecutar este tiempo en familia. La actriz añadió que la estafaron con ocho pasajes de avión.

“Compré pasajes a Europa, a Barcelona, ya sabrán más o menos cuánto estarían esos pasajes. Me estafaron con 8 pasajes y tuve que comprar todos otra vez, y que ahora se quede mi mamá y mi hermana, para mi es lo peor que me puede pasar. Todo esto lo hice por ellas. Quería viajar con toda mi familia, por eso me puse a llorar”, indicó la cantante.

A pesar del mal momento, Mayra Goñi continúa adelante y no dudó en posar en instántaneas sobre su reciente llegada a Barcelona sin su familia. Sin duda, por estos hechos, la actriz ha decidido voltear la página y continuar con los mensajes positivos que le envían sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Su mamá y su hermana estarían viajando en un siguiente vuelo para encontrarse con ella.