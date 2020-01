La pelea entre Juliana Oxenford y Milagros Leiva parece estar declarada y luego que la primera asegurara que la segunda “juega sucio” la periodista no perdió tiempo para responder en sus redes sociales pero, nuevamente, envió un duro dardo contra la más reciente contratación de ATV.

Todo sucedió cuando Juliana Oxenford estuvo como invitada al programa de Magaly Medina. En un momento dado, la popular ‘Urraca’ preguntó a la periodista si había sido la ‘serrucho’ de Milagros Leiva y esta, fiel a su estilo, dio una respuesta que sorprendió a todos.

“Además, así hubiese estado en la mañana ¿yo qué culpa tengo que no chambee acá? Además, estaría en todo mi derecho de ser su ‘serrucho’ porque cuando estaba en RPP tenía mi programa de entrevista y ella, que iba un horario antes, me sacaba a los entrevistados... son formas que me parecen terribles... a mí tampoco me cae ella, porque no me gusta la gente que juega sucio. Tú compites, pero compites bien”.

Estas declaraciones, al parecer causaron la molestia de Milagros Leiva quien al día siguiente publicaría un mensaje en Twitter que muchos han asegurado está dirigido para Juliana Oxenford y Magaly Medina: “¿Aúllan y se ríen las hienas? No hagas caso, sigue avanzando”.

Pero en sus más recientes declaraciones a Radio Capital a Alan Diez y Fiorella Rodríguez, Milagros Leiva decidió responder directamente a Juliana Oxenford por asegurar que le robaba los invitados en su programa.

Así lo sustenta la periodista: “La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o del mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa... Que vayan o no a tu programa no significa que tú juega sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana... Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”.

Una vez dichas estas palabras, Milagros Leiva tuvo una polémica expresión sobre Juliana Oxenford: “No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”.