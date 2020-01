Juliana Oxenford revela la promesa de amor que le hizo su esposo al pedirle la mano

Durante la extensa entrevista que Magaly Medina hizo a la más reciente contratación de ATV, Juliana Oxenford, la periodista reveló cómo es que decidió aceptar la propuesta de matrimonio de su actual esposo y del emotivo momento que llevó a darle el “Sí, acepto”.

La historia de Juliana Oxenford con su ahora esposo es muy compleja como divertida y la periodista, fiel a su estilo, reveló a Magaly Medina que en un momento dado de su relación ella le confesó que su plan era ser madre con o sin él, pero la pareja dijo que aún no estaba preparado ni en su perspectiva afrontar la paternidad.

Juliana Oxenford es el nuevo jale de ATV.

“Cuídate, chau. Cada uno que siga con su vida... Estuvimos separados tres meses”, acotó Juliana Oxenford a Magaly Medina.

Sin embargo, Juliana Oxenford confesaría que se encontraron por casualidad en la calle y él le aseguró que si llegara a ser padre tan solo quisiera serlo al lado de la periodista. La comunicadora reveló que tuvieron un primer embarazo, pero que lo perdieron, hecho que los afectó mucho.

Juliana Oxenford se casó con el padre de sus hija María.

Sin embargo, en el segundo intento vino al mundo María, su única hija.

A pesar de esto, Juliana Oxenford comentó a Magaly Medina que no sentía que la paternidad, la vida en familia era algo de lo que él estuviese disfrutando, ya que si bien es cierto cumplía como padre en aspectos como el económico, no tenía la misma sensación como pareja, pues ya no sentía que la “miraba”.

Juliana Oxenford aseguró que “olía” algo raro en la actitud de su entonces pareja y fue entonces cuando lo “botó” y a las dos semanas comenzó una nueva relación con otra mujer, con la cual tuvo duros pero divertidos calificativos:

“... Una española bruta... una cara así (haciendo un gesto de fealdad), mononeuronal la tipa... Lo mejor que me pudo haber pasado; imagínate con una regia, inteligente, trabajadora, me hubiera deprimido... pero con ese Gremlin... además, mala onda... tuvieron una relación dos años y medio... estuvimos separados cinco años”.

Se distanciaron durante cinco años.

Cuando él se volvió a acercar a ella, se dio cuenta que aún tenía sentimientos, hasta que retomaron las salidas, principalmente, acompañados de la pequeña María. En ello, Magaly Medina acota que se estaban comportando como la familia que al inicio no eran. Fue en ese momento, relata Juliana Oxenford, que comenzaron a retomar su relación sentimental.

Sin embargo, la periodista comentó que no lo dejó vivir en su casa: “Le dije, ‘me caso, me sacas de señorita’”.

Juliana Oxenford se casó en 2019.

Entonces, Magaly Medina recuerda que él la “luchó” hasta que Juliana Oxenford aceptase casarse con ella que tuvo un punto culminante en el episodio en que ella la dio el “sí”.

“Agarró y me dijo para ir a tomar un trago... me dice ‘vamos a comer algo’, vamos al hotel... Me dice ‘¿has visto el segundo piso?’, subí y dije ‘este me quiere dar vuelta como pollo a la brasa’”, palabras que causaron la risa de Magaly Medina.

Juliana Oxenford continúa con su relato: “... Y, de pronto, me dijo ‘he pedido que nos suban la comida a la parte del balconcito’, se arrodilló y sacó un anillo con una esmeralda. Me dijo ‘¿te quieres casar conmigo?’ Y me dio el documento de una ONG que lucha para combatir el hambre en los países más pobres del mundo donde él se compromete por el resto de su vida a donar una mensualidad, todos los meses, con el mismo sacrificio, con el mismo compromiso con el que desea amarme el resto de mi vida”.

Magaly Medina se mostró anonadada y Juliana Oxenford añade: “Yo me puse mal, me fui a vomitar. No sé si lo esperaba, tenía mucho miedo...”