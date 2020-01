El cantante venezolano Lasso se hizo viral en las redes sociales al estrenar su nuevo tema musical 'Odio que no te odio’ junto a intérprete y compositora chilena, Cami.

El video que se estrenó hace solo 16 horas ya tiene 786.395 visualizaciones en YouTube. Sus seguidores no dudaron en mandarle sus comentarios positivos y reacciones al cantante.

Una semana antes del lanzamiento de la canción, Lasso fue tendencia en Twitter durante varios días por publicar pequeños fragmentos de la canción para generar expectativa entre sus fanáticos.

El músico venezolano, que se mostraba ansioso por el estreno de su nuevo tema, aseguró que se trata del tema más triste que ha escrito.

A través de su cuenta de Twitter, Lasso publicó parte de la letra de la canción: “Odio que tu suéter ya no huela más a ti (…) Odio que no te despediste, aún cuando sabías que no volverías (…) Odio que te creí”.

El cantante compartió emocionado que sus seguidores hayan recibido muy bien la canción y que esta se encuentre en como trending topic en los países hispanohablantes.

Twitter: @LassoMusica

Tras el lanzamiento de la canción, sus redes sociales se llenaron de comentarios positivos. Los seguidores de Lasso no dudaron en escribir mensajes comentando lo que la romántica canción les había hecho sentir.

“¿Cómo hago para escuchar la canción de Lasso sin que se revuelvan todos mis sentimientos?”, escribió una seguidora.

Andrés Vicente Lazo Uslar más conocido por su nombre artístico Lasso, es un cantante, actor y compositor venezolano, quien ya había logrado llegar al corazón de sus fanáticos con las canciones ‘Souvenir’ y ‘Un millón como tú’, tema que logró alcanzar más de ocho millones de visitas en dos semanas.