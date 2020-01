Lady Guillén se quebró en su programa en vivo ”Tengo algo que decirte” tras escuchar los calificativos ofensivos de Luisa María Cuculiza hacia la mujer que se salvó hoy de ser quemada viva por su conviviente en La Victoria.

La presentadora de televisión no soportó los insultos que la fujimorista Cuculiza propinó a la víctima y se mostró muy conmocionada al punto de mostrar su voz entrecortada.

En conversación con Canal N, la excongresista de Fuerza Popular culpó a Brigit Flores Luna, víctima de intento de feminicidio por no denunciar a su agresor Julio César Rojas Mogollón.

“Uno no puede pensar que esa mujer pueda ser tan estúpida con un hombre que la quiere agredir y quemar. La imbécil esa, discúlpame las palabras, no denuncia y se va en el mismo carro con el agresor ¿Cómo se va a defender a las mujeres así en el Perú? No se puede, si la misma mujer es la que acepta y está conforme con ese trato. Dice: 'No, no, es mi pareja’ ¿Qué pareja? Es un animal lo que tiene ¿Qué cosa quiere? ¿Terminar de morir?", señaló Cuculiza.

Lady Guillén se quiebra al escuchar insultos de Luisa María Cuculiza a mujer

Por tal motivo la conductora conversó en vivo vía llamada telefónica con la exministra de la Mujer, y le cuestionó: “Yo quiero saber por qué en su momento dijo esto usted”.

A lo que Luisa María Cuculiza respondió: “Porque es un mal ejemplo el que está dando”.

Y sin quedarse conforme con esa respuesta, Lady Guillén le argumentó: “Es un mal ejemplo sí, ¿pero de ahí a decirle estúpida, doctora?”.

“Definitivamente, ella debe denunciar para que este sujeto deje de agredirla (...) es mi manera de actuar, soy drástica en esa situación, todo el mundo me conoce así...” se justificó la exparlamentaria.