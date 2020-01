La Foquita, una cinta inspiracional

Desde los arenales de Villa El Salvador, donde las carencias y el hambre suelen acompañar sus días, Jefferson Farfán no se despega de su único sueño: jugar fútbol. Entonces, con el apoyo de su familia, pero sobre todo a punta de esfuerzo y pasando por diversos sacrificios, triunfa en su objetivo. No solo cambia los arenales por la cancha de los mejores clubes de fútbol del mundo, sino que cumple el sueño colectivo de todos los peruanos de llegar al Mundial. Esa es la sinopsis de La Foquita: el 10 de la calle, filme biográfico basado en la vida de Jefferson Farfán que, bajo la dirección de Martín Casapía, llegará a nuestras salas de cine este 30 de enero.

“La película va a graficar toda la vida de Farfán, desde que se enamoró de la pelota en su niñez, lo difícil que fue su adolescencia y su etapa ya de adulto consagrado en el fútbol. Es la historia completa de este personaje, ídolo de muchas personas, que está llena de anécdotas emotivas, de drama, suspenso, acción y hasta de comedia. La cinta muestra los momentos más saltantes de Farfán que muchos desconocen, y que se van a sorprender”, revela el director tras recordar que fue un gol de la ‘Foquita’ lo que lo animó a realizar el biopic.

“Quería hacer una película inspiracional que motive a los peruanos, que deje un mensaje de superación, así que estaba en la búsqueda del tema. Por esas fechas se daba el encuentro de repechaje para llegar al Mundial Rusia 2018. Cuando Farfán mete el gol ante Nueva Zelanda, en ese momento dije: ‘yo le hago su película’. Me di cuenta de que él era el tema que buscaba. Con ese gol, Jefferson, acompañado de la selección, cumplía el sueño colectivo de los peruanos”.

Así, tras dos semanas de negociaciones con el mismo futbolista, se embarcó en el proyecto. Con los guiones de los argentinos Güido Simonetti y Viviana Negro, Casapía se tomó seis semanas de rodaje siempre bajo la supervisión del mismo Jefferson, incluso en la elección del reparto de actores.

La cinta que mostrará otras facetas del futbolista, como la de padre y pareja, aunque esta última de manera superficial, cuenta con 3 actores para recrear su vida. Los hermanos Rey y Ray del Castillo lo interpretan en su niñez y adolescencia, y el actor Franco Robles en la adultez. “Ha sido bonito encarnar a Jefferson, aunque un poco difícil porque tuve que aprender algunos pasos de fútbol”, comenta el pequeño Rey del Castillo, quien recrea los años iniciales de Farfán.

“He conocido a Jefferson y es bien chévere, me tomé fotos con él y me dio algunos consejos. Es uno de mis futbolistas favoritos al igual que Paolo Guerrero. Me gustó interpretarlo, es bonita su historia aunque un poco triste también”, comenta el actor de 8 años quien hará su debut en el cine.

El elenco de la cinta lo completan Anahí Padilla (como Charo, la mamá de Farfán); Eva Ayllón como su abuela Peregrina; Ramón García encarna al entrenador; Stephanie Orúe como la hija del entrenador, Juan Carlos Rey de Castro es el mánager; Tulio Loza, el dueño de la peña donde trabaja; doña Charo, entre otros.

Para quienes no son amantes del fútbol ni seguidores de la carrera de Farfán, Casapía tiene una buena razón para invitarlos a ver la película. “Está basada en la vida de Jefferson, pero en realidad es una historia de vida que pasó aquí, aunque puede pasar en cualquier parte del mundo. Es una película honesta, hecha con el corazón sobre un drama humano, pero en donde hay todo un carrusel de emociones”, finaliza.