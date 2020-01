Doble chileno de “El Profesor” de “La casa de papel” respalda el origen del pisco

El chileno Sebastián Puga se ha hecho conocido por su increíble parecido a ‘El profesor’ personaje de la exitosa de la serie “La casa de papel” de Netflix.

A causa de esta inesperada fama, el chileno se encuentra en el Perú y en una entrevista para el programa “Mujeres al mando” sorprendió al decir que el pisco no es chileno.

Sebastián Puga se presentó en el magazine y asombró a la presentadora Jazmín Pinedo, quien se mostró desconcertada con el gran parecido que tenía con el actor de la serie española.

La conductora le dio la bienvenida y le preguntó cuál era la razón de su visita a lo cual el chileno respondió de manera inesperada: “el pisco es peruano”.

Entonces Jazmín Pinedo lo felicitó y pidió a todo el set que aplaudieran por la sorpresiva declaración.

Sebastián Puga se encuentra en Lima por el “Friki festival” que se llevará acabo este fin de semana en el Mall plaza Norte.

Sebastián Puga ha revelado en una entrevista para el diario “La Cuarta” que sus amigos lo molestaban por el parecido que tenía con el actor Álvaro Morte quien interpreta al ‘El profesor’.

Sebastián Puga sorprende al decir que "el pisco es peruano". Foto: captura Latina

“Me hincharon con eso y se dio que encontré buenos comentarios de la serie. Cuando la vi, me di cuenta del parecido. Es rara esa sensación. Al principio me daba nervio ver a alguien tan parecido a uno que no es uno”, expresó.

Además contó que es constantemente acosado por fans de la serie, quienes lo confunden con el actor y le piden fotografías.